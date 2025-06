SC Wegberg feiert neuen Platz mit großem Turnier Ein großes Jugendturnier auf vier Tage verteilt trug der SC über das Fronleichnamswochenende aus – das wohl größte Jugend-Turnier der Vereinsgeschichte. So lief es beim D-Jugend-Turnier. So viele Spieler nahmen insgesamt teil.

Im Hans Gisbertz Stadion in Wegberg nahmen 80 Teams mit rund 1000 Spielern verschiedener Jahrgänge teil. Das Highlight gab es bereits am Donnerstag: Die Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes, der zusammen mit dem Rasenplatz als Spielfläche für die Turniertage diente, am Freitag folgte dann die Eröffnungsparty mit DJ.

Am Samstag fand auch das C-Junioren und D-Jugend-Turnier, bei letzterem duellierten sich neun Teams in einem Liga-Modus. Gleich zwei Mal vertreten war der SC Wegberg selbst. Eigentlich hätten zwölf Mannschaften an dem Turnier teilnehmen sollen, das ursprünglich mit einer K.o.-Phase geplant wurde. Doch „drei Teams haben kurzfristig abgesagt“, erklärte Wegbergs Sportlicher Leiter Dominik Ziem am Rande der Veranstaltung. So entschied am Ende die Tabelle darüber, wer den Pokal mit nach Hause nehmen durfte. Bei sehr heißen Temperaturen war es am Samstagmittag nicht allzu voll auf der Platzanlage, die Hüpfburg blieb teils verwaist, die verbliebenen Zuschauer flüchteten sich in den Schatten.