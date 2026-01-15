SC Wallburg steht vor dem Aus: Dorfverein ringt um seinen Fortbestand

Wenn man oben auf dem Parkplatz des Sportplatzes des SC Wallburg steht, wird ein idyllischer Blick Richtung Ettenheimweiler oder zum Ettenheimer Schwimmbad frei. "Unsere Sportanlage ist in einem guten Zustand, hat alles, was sich ein Dorfverein wie wir wünschen kann", sagt Thomas Mutschler. Derzeit führt er als Vorsitzender den SC Wallburg. Eine eigene erste Fußballmannschaft hat man zwar nicht mehr, derzeit gibt es in der Kreisliga B eine Spielgemeinschaft mit Ettenheimweiler. "Das ist aber mehr den demografischen Veränderungen geschuldet", sagt Mutschler. Mit seinen circa 800 Einwohnern ist Wallburg nicht gerade groß. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.