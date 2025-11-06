Hat seine Heimat gefunden: Vor über 25 Jahren zog der SC Wall an die heutige Sportanlage. Vorsitzender Christian Selbherr ist gerne hier. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

SC Wall trainiert zwischen Kunstrasen und Kuhweide Serie: Unser Platz Verlinkte Inhalte A-Klasse Gruppe 4 Zug SC Wall

Der Sportclub Wall nutzt die moderne Sportanlage seit 1997 und setzt im Winter verstärkt auf den neuen Kunstrasenplatz. In der neuen Serie „Unser Platz“ werfen wir einen Blick ins Stüberl, die Heimkabine und auf das Spielfeld.

Wall – Früher lag die Sportanlage in Wall auf dem heutigen Trainingsgelände an der Miesbacher Straße. Doch bereits im ersten Spiel flog der Ball in ein Fenster des nahegelegenen Gebäudes. Das soll kein Einzelfall gewesen sein. Schließlich baute der SC Wall 1997 in Kooperation mit der Gemeinde die heutige Schul- und Breitensportanlage in der Hummelsbergerstraße, wo der Sportclub bis heute beheimatet ist.

Ansicht von oben: Der große Fußballplatz mit Vereinsheim und Kunstrasenplatz grenzt an einen Wald. – Foto: Thomas Plettenberg

Obwohl diese Umstellung über 25 Jahre zurückliegt, unterscheidet man in Wall immer noch zwischen dem „oiden“ und dem „neien“ Platz. „Mit der neuen Anlage sind wir sehr glücklich – sie liegt zentral und ist für alle im Dorf gut erreichbar“, erklärt SC-Vorsitzender Christian Selbherr. Trotzdem sei es ein großer finanzieller und ehrenamtlicher Aufwand für den Verein und die Gemeinde, alles instandzuhalten. Das 1997 eröffnete Vereinsheim ist Eigentum der Gemeinde Warngau. Der SC teilt sich das Gebäude mit der Feuerwehr und dem benachbarten Waldkindergarten. Trotzdem ist das Vereinsheim das Herzstück der Sportler. Die richtige Verpflegung ist an Heimspieltagen nahezu Pflicht. Mit Käse- und Wurstsemmeln, Bier, Kaffee sowie Kuchen ist in der Waller Stubn, die mit Bildern und Auszeichnungen geschmückt ist, für das leibliche Wohl gesorgt.

Die größte Besonderheit ist die überdachte Veranda, die Zuschauern auch bei tieferen Temperaturen einen wetterfesten Unterschlupf bietet, der stets eine gute Sicht aufs Spielfeld verspricht. Nach Abpfiff wird dieser Außenbereich zum Treffpunkt für Jung und Alt. „Bei uns fühlt sich alles sehr familiär und herzlich an, das ist uns wichtig“, sagt Selbherr. Ganz egal aus welcher Generation, in Wall sei jeden Tag Betrieb. Wenn man einen Blick in die Heimkabine wagt, sticht einem sofort das riesige Wappen des SC Wall ins Gesicht. Das meterhohe schwarz-rote Logo ist das Wahrzeichen und macht auf die Spieler Eindruck. Die etwas älteren Duschköpfe, eine große Taktiktafel und ein gefüllter Kühlschrank komplettieren die weitläufige Kabine.

Schlicht: die Heimkabine des SC Wall. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Herzstück der Außenanlage ist der Hauptplatz, der für den Spielbetrieb perfekt geeignet ist. Viele Sitzgelegenheiten am Spielfeldrand, ein Waldstück, das das Feld eingrenzt, der leichte Nebel und die Flutlichtanlage schaffen eine wunderbare Atmosphäre. Der Platz ist gut gepflegt, wenngleich etwas tief, weshalb Spieler im Herbst oft Schuhe mit Eisenstollen wählen. Nachdem der ehemalige Platzexperte und Zweite Vorsitzende Helmut Mairinger in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, übernahmen zwei Mähroboter die Platzpflege. Sie wurden liebevoll „Helmut eins“ und Helmut zwei“ getauft. Der „oide“ Hauptplatz und heutige Trainingsplatz nahe dem Ortsschild gleicht dagegen mehr einer Kuhweide. Große Löcher sowie die ungewöhnlichen Maße des Feldes stellen Trainer sowie Spieler vor eine schwierige Aufgabe.

Sozialer Treffpunkt: Die gemütliche Waller Stubn lädt zum Essen und Verweilen ein. – Foto: THOMAS PLETTENBERG