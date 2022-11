SC Wall bleibt makellos - Schliersee schaut in die Röhre A-Klassen 13 und 14

In der A-Klasse 14 folgen die SF Fischbachau und der SV Miesbach II dem SC Wall in die Aufstiegsrunde, der TSV Schliersee schaut in die Röhre.

Landkreis – Mit Spannung war das Spiel zwischen den Sportfreunden Fischbachau und dem TSV Schliersee erwartet worden. Fischbachau und Miesbach II sichern sich die beiden verbleibenden Plätze in der Aufstiegsrunde. Darching II holt den ersten Punkt, und Kreuth II liefert sich eine torreiche Partie mit Schlusslicht Lenggries.

Gruppe 13

SG Tegernseer Tal – SG Waakirchen/Schaftlach 1:5 (1:2)

Tore: 0:1 Wartner (3.), 0:2 Nickisch (4.), 1:2 Höß (26.). 1:3 Patzelsberger (55.), 1:4 Nickisch (85.), 1:5 Krüger (90.+1).

Die SG Tegernseer Tal hat auch das letzte Spiel zuhause gegen die SG Waakirchen/Schaftlach deutlich verloren. Zu deutlich, wenn es nach Trainer Björn Burhenne geht. „Wir kriegen in den ersten fünf Minuten wieder zwei Gegentore und spielen Waakirchen/Schaftlach danach an die Wand“, hadert er mit der Chancenauswertung seiner Mannschaft. Auf der Gegenseite freut sich Coach Vincent Lechner über den starken Start ins Spiel, gibt aber auch zu: „Danach sind wir ziemlich geschwommen.“ In dieser Phase kamen die Hausherren zum Anschlusstreffer, der Ausgleich blieb allerdings aus. „Nach der Pause waren wir wieder souveräner“, sagt Lechner. Nach dem 3:1 war das Momentum vollends auf der Seite der Gäste, die als Vierte sechs Punkte in die Abstiegsrunde mitnehmen. Tegernseer Tal geht mit einem Punkt in die zweite Saisonhälfte.

Lenggrieser SC II – FC Real Kreuth II 5:5 (2:2)

Tore: 1:0 Reiser (10./FE), 2:0 Hofer (15.), 2:1 Nadler (25.), 2:2 Sandra (44./FE), 2:3 Nadler (52.), 2:4 Nadler (61.), 3:4 Hofer (76.), 4:4 Hofer (82.), 4:5 Bargenda (84.), 5:5 Sonner (87.).

Eine turbulente Partie war es auf dem Kunstrasenplatz in Lenggries. Dabei hoffte vor allem die SG Tegernseer Tal darauf, dass der FC Real Kreuth II im Duell mit der Lenggrieser Zweitvertretung punktet. Das tat die Kreisligareserve vom Enterbach beim 5:5. „Das war ein super Hinrundenabschluss“, findet Trainer Franz Breunig. Nachdem die Gäste anfangs 0:2 in Rückstand geraten waren, kämpften sie sich ins Spiel und drehten die Partie zu einem zwischenzeitlichen 4:2. Doch auch der LSC II steckte nicht auf und kämpfte sich noch mal ran. „Wir haben sogar das 6:5 geschossen, das wurde uns aber wegen Abseits aberkannt“, berichtet Breunig.

Gruppe 14

SF Fischbachau – TSV Schliersee 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Isenmann (45.+2/FE).

Am Ende war es ein Strafstoß, der den Showdown in der A-Klasse 14 entschieden hat. Heinrich Isenmann donnerte den Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zwischen Fischbachau und Schliersee humorlos ins Tor. Durch den 1:0-Erfolg ziehen die Sportfreunde an Schliersee vorbei und sind damit für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Schliersee hingegen bleibt der vierte Platz. „Die Jungs haben bis zum Schluss gekämpft“, zollt Patrick Quinz, Sportlicher Leiter beim TSV, seiner Mannschaft Respekt. Auf der Gegenseite freut sich Fischbachaus Coach Thomas Gschwendtner über den Erfolg im entscheidenden Spiel: „Das Spiel wurde im Kopf entschieden.“ Denn eigentlich war in der Partie kaum eine dominantere Mannschaft auszumachen.

Türk Spor Hausham – SV Miesbach II 2:4 (0:3)

Tore: 0:1 Feicht (11.), 0:2 Schwarzenbach (17.), 0:3 Schwarzenbach (45.), 0:4 Kram (73.), 1:4 Majdic (86.), 2:4 Hornung (90.).

Der SV Miesbach II hat seine Pflichtaufgabe in Hausham erledigt, mit 4:2 gewonnen und sich doch noch für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Sebastian Feicht legte in der Anfangsviertelstunde den Grundstein, der sehr starke Johannes Schwarzenbach vor dem Seitenwechsel zwei Tore nach. „Der Name Derby war bei rund 150 Zuschauern gegeben“, fand Türk-Spor-Präsident Tamer Yigit. „Wir sind erst in der zweiten Halbzeit aufgewacht.“ Denn in der Schlussphase verkürzten die Haushamer noch auf 2:4, der Sieg für die Miesbacher war aber ungefährdet. „Wir waren von Anfang an bissig und wollten das Spiel unbedingt gewinnen“, freut sich Miesbachs Trainer Christian Pralas. „Aufgrund der letzten Spiele ist die Aufstiegsrunde verdient.“

DJK Darching II – SV Parsberg 0:0

Die DJK Darching II hat im letzten Spiel der Hinrunde den ersten Punkt geholt. Beim 0:0 gegen den SV Parsberg hielt die Abwehr der Kreisklassenreserve. „Das war ein hart umkämpftes Spiel auf tiefem Boden“, berichtet DJK-Coach Andreas Hallmannsecker. Im ersten Durchgang hatte Darching etwas mehr Spielanteile. „Nach der Halbzeitansprache haben wir uns noch mal richtig bemüht und sind in der zweiten Halbzeit angerannt“, sagt Parsbergs Trainer Bernd Bleinroth. Hallmannsecker gibt auch zu: „Am Schluss haben wir Glück gehabt. Wir verabschieden uns mit einem Punkt. Das zeigt: Die Moral stimmt.“

SC Wörnsmühl – SC Wall 1:4 (0:4)

Tore: 0:1 Aigner (6.), 0:2 Münch (18.), 0:3 Münch (23./FE), 0:4 Münch (31.), 1:4 Stockinger (74.).

Herbstmeister SC Wall hat die Hinrunde mit einem souveränen 4:1-Sieg beim SC Wörnsmühl beendet. Wieder war es Stefan Münch, der drei Tore zum Sieg beitrug. „Wir wollten mit aggressivem Pressing reingehen“, erzählt Trainer Michael Niederlöhner. Das gelang den Gästen so gut, dass sie nach einer halben Stunde mit 4:0 vorne lag. „Wir haben in der Halbzeit umgestellt und Walls Torflut bremsen können“, sagt Wörnsmühls Trainer Klaus Wörndl. Schiedsrichter Martin Millegger trat souverän auf und begeisterte beide Trainer. Nach der Pause gelang durch Robert Stockinger der Anschluss. „Wall war um drei Tore besser“, gibt Wörndl zu. Wall zieht ungeschlagen als Erster in die Aufstiegsrunde ein. emi