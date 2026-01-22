SC Waldniel verlängert mit seinem Trainerteam um Klaus Ernst

Der SC Waldniel hat keine ganz leichte Zeit hinter sich. In der vorigen Spielzeit musste der Verein sein Flaggschiff, die Erste Mannschaft, vom Spielbetrieb abmelden. Das passierte so zeitig, dass ganz viel Zeit für die Beantwortung der Frage zur Verfügung stand, wie der Verein die Rückkehr in den Spielbetrieb für seine Top-Mannschaft gestalten will. Mit Klaus Ernst war ein Trainer auf dem Markt, der für solche Aufgaben prädestiniert ist.
Und Ernst musste zusammen mit den Vereins-Verantwortlichen erst einmal einen neuen Kader auf die Beine stellen, der wieder Fuß fassen kann. Nach der nun absolvierten Hinrunde kann der Verein voll zufrieden sein. Sportlich ist der SC auf Platz acht der Kreisliga A Kempen-Krefeld, vor allem ist der Prozess aber auch abseits des Platzes gut gelaufen. "Unsere Aufgabe war es erst einmal, der Verein, in dem durchaus zu dem Zeitpunkt nicht alles rosig war, wieder zu befrieden und gesunden zu lassen. Da können wir jetzt sagen, dass wir mit diesem Prozess voll zufrieden sind", sagt Manfred Finke, Abteilungsleiter Fußball beim SC. Und demnach stand wohl auch diese Entscheidung kaum in Frage: Klaus Ernst bleibt zusammen mit den Co-Trainern Thorsten Saleh und Sven Wölfel, Torwarttrainer Marc Engelmann und Betreuer Holger Hecken über die Saison hinaus im Amt.
Sportlich könnte das Team nach dem Re-Start sogar noch ein bisschen besser dastehen. "Wir hatten gegen Ende der Hinrunde ein kleines Tief, könnten durchaus noch drei, vier Punkte mehr haben, dann wären wir sogar oben dran", erklärt Ernst, den dieser Ehrgeiz natürlich auszeichnet. Beachtlich ist der Auftakt aber auch so, und für den Trainer noch ausbaufähig. "Unser Ziel für die Rückrunde ist es, die 25 Punkte zu übertreffen und zumindest noch einen oder zwei Plätze gutzumachen", erklärt er. Gelingen soll das bewusst ohne Winter-Verstärkungen. "Wir hätten den einen oder anderen Spieler bekommen können, haben uns aber bewusst dagegen entschieden", erklärt er.
Das geschieht natürlich einvernehmlich im Verein. "Wir haben einen Kader aus Spielern der eigenen A-Jugend, aus Rückkehrern und Spielern zusammengestellt, die aus der Nähe kommen und einen Bezug zu Waldniel haben. Diesen Weg wollen wir weitergehen, und uns im Sommer mit drei oder vier Spielern in der Qualität verstärken, die unseren Waldnieler Weg dann aber auch mitgehen müssen", sagt Finke. Ernst ergänzt: "Der ordentliche Einstieg in diese Saison ist der Erfolg der Arbeit aller Beteiligten hier." Demnach sieht es auch gut aus, dass sehr weite Teile des aktuellen Kaders im Verein bleiben.
Ein Problem im Saisonverlauf war lediglich die Verletzung des erfahrenen Torhüters Lars Bergner. Der 37-Jährige, früher etwa für den Landesligisten VSF Amern aktiv, zog sich einen Riss der Achillessehne zu, wird in dieser Saison auch nicht mehr spielen. Neben ihm kamen so bereits drei weitere Keeper zum Einsatz, die Waldnieler haben auch dies gelöst. Beim Masters in der Dülkener Ransberghalle, bei dem die Ernst-Schützlinge den Finaltag erreichten, wurde Thimo Mergel zum besten Keeper des Turniers gewählt. Auch dieses Problem sollte den Waldnielern die Rückrunde also nicht verhageln. "Das hat uns sicher nicht geholfen, aber wir haben das ganz ordentlich gelöst bekommen", erklärt Ernst.
Mit den Tests im Freien geht es am Samstag um 16 Uhr gegen den SV Lürrip weiter, danach stehen noch Vergleiche mit Rot-Weiß Venn und Eintracht Gladbach auf dem Programm, ehe am 1. Februar das erste Pflichtspiel der Rückrunde gegen den TSV Meerbusch III wartet.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: