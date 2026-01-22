Das Waldnieler Trainerteam (von links): Sven Wölfel, Betreuer Holger Hecken, Klaus Ernst, Thorsten Saleh. Es fehlt Torwarttrainer Marc Engelmann. – Foto: SC Waldniel

SC Waldniel verlängert mit seinem Trainerteam um Klaus Ernst Kreisliga A Kempen-Krefeld: Nach dem geglückten Neuaufbau hat der Verein mit dem Trainerteam geschlossen bereits für die kommende Saison verlängert.

Der SC Waldniel hat keine ganz leichte Zeit hinter sich. In der vorigen Spielzeit musste der Verein sein Flaggschiff, die Erste Mannschaft, vom Spielbetrieb abmelden. Das passierte so zeitig, dass ganz viel Zeit für die Beantwortung der Frage zur Verfügung stand, wie der Verein die Rückkehr in den Spielbetrieb für seine Top-Mannschaft gestalten will. Mit Klaus Ernst war ein Trainer auf dem Markt, der für solche Aufgaben prädestiniert ist.

Und Ernst musste zusammen mit den Vereins-Verantwortlichen erst einmal einen neuen Kader auf die Beine stellen, der wieder Fuß fassen kann. Nach der nun absolvierten Hinrunde kann der Verein voll zufrieden sein. Sportlich ist der SC auf Platz acht der Kreisliga A Kempen-Krefeld, vor allem ist der Prozess aber auch abseits des Platzes gut gelaufen. "Unsere Aufgabe war es erst einmal, der Verein, in dem durchaus zu dem Zeitpunkt nicht alles rosig war, wieder zu befrieden und gesunden zu lassen. Da können wir jetzt sagen, dass wir mit diesem Prozess voll zufrieden sind", sagt Manfred Finke, Abteilungsleiter Fußball beim SC. Und demnach stand wohl auch diese Entscheidung kaum in Frage: Klaus Ernst bleibt zusammen mit den Co-Trainern Thorsten Saleh und Sven Wölfel, Torwarttrainer Marc Engelmann und Betreuer Holger Hecken über die Saison hinaus im Amt. Keine Zugänge im Winter Sportlich könnte das Team nach dem Re-Start sogar noch ein bisschen besser dastehen. "Wir hatten gegen Ende der Hinrunde ein kleines Tief, könnten durchaus noch drei, vier Punkte mehr haben, dann wären wir sogar oben dran", erklärt Ernst, den dieser Ehrgeiz natürlich auszeichnet. Beachtlich ist der Auftakt aber auch so, und für den Trainer noch ausbaufähig. "Unser Ziel für die Rückrunde ist es, die 25 Punkte zu übertreffen und zumindest noch einen oder zwei Plätze gutzumachen", erklärt er. Gelingen soll das bewusst ohne Winter-Verstärkungen. "Wir hätten den einen oder anderen Spieler bekommen können, haben uns aber bewusst dagegen entschieden", erklärt er.