SC Waldniel meisterte Umbruch mit Bravour

Zu den Höhepunkten zählten neben der erfolgreichen Hallensaison das 3:3 gegen den Hülser SV nach einem 0:3-Rückstand sowie der 3:1-Erfolg gegen den späteren Meister VfB Uerdingen. Positiv verlief auch die Entwicklung der Nachwuchsspieler. Michel Ditges sowie die A-Jugendlichen Elias Thönes und Felix Bommes etablierten sich früh im Seniorenbereich. Gemeinsam mit den erfahrenen Kräften um Alexander Stricker, Lars Weber, Ilir Tahiri und Kapitän Fabian Wick wuchs eine geschlossene Mannschaft zusammen, die über die gesamte Saison hinweg als Einheit auftrat.

Das war nicht gut

Die größte Schwäche des jungen Teams war der Umgang mit Führungen. Insgesamt verspielte der SC 22 Punkte nach einer eigenen Führung und verpasste dadurch eine noch bessere Platzierung im oberen Tabellendrittel.

„Der Offensivdrang und die noch geringere Erfahrung haben uns einige Punkte gekostet“, erklärt Ernst. Besonders schmerzhaft waren die 2:3-Heimniederlage gegen TuRa Brüggen nach zwei Gegentoren in der Nachspielzeit sowie das 3:5 gegen den TSV Kaldenkirchen nach einer 3:1-Führung. Auch gegen den späteren Tabellendritten VfL Willich wäre nach Ansicht des Trainers mehr möglich gewesen.

Spieler der Saison

Einen einzelnen Spieler will Ernst bewusst nicht herausheben. Für ihn ist der sechste Tabellenplatz das Ergebnis einer funktionierenden Mannschaft. Stellvertretend für die Entwicklung nennt er die Eigengewächse Michel Ditges, Elias Thönes und Felix Bommes. Gleichzeitig bildete die Mittelachse mit Alexander Stricker, Lars Weber, Ilir Tahiri, Michel Ditges und Kapitän Fabian Wick das Gerüst des Teams.

So geht es weiter

Trainer- und Betreuerteam bleiben unverändert. Verlassen werden den Verein Lars Bonsels, Daniel Schmidt, Paul Wilms und Ilir Tahiri. Neu hinzu kommen die Eigengewächse Paul Thiemann und Yaris Mehren, Andrii Petrik (Fortuna Mönchengladbach U 19), Noah Mundfortz und Christian Schnitzler aus der zweiten Mannschaft sowie Tim Friedrich vom SC Niederkrüchten.