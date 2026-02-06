SC Waldniel gewinnt das Reservemasters

Erst im Vorjahr war das Reservemasters als Hallenstadtmeisterschaft der Reservemannschaften nach Jahren der coronabedingten Abwesenheiten reaktiviert worden. Den Sieg holte sich die SpVg Odenkirchen II durch einen 7:2-Finalsieg gegen den SV Lürrip III. Auch in diesem Jahr gab es in der Sporthalle Mülfort ein Turnier für die zweiten und dritten Mannschaften – mit einem neuen Sieger: Erneut hatte es der SV Lürrip III ins Finale geschafft, unterlag hier aber dem SC Waldniel II mit 10:11 nach Siebenmeterschießen.
Acht Mannschaften waren wieder zugelassen, die aufgeteilt in zwei Vierergruppen zunächst eine Vorrunde ausspielten. Die beiden Erst- und Zweitplatzierten erreichten jeweils das Halbfinale. Odenkirchen als Ausrichter trat als einziger mit zwei Reservemannschaften an. In Gruppe A setzte sich Odenkirchen III mit sieben Punkten durch, es hatte sich zuvor gegen DJK Hehn III (4:1) und BW Concordia Viersen II (2:1) durchgesetzt, dazu ein 2:2-Remis gegen DJK Giesenkirchen III geholt. Jene Giesenkirchener setzten sich dahinter mit fünf Punkten knapp als Zweiter durch, Hehn und Viersen schieden aus.
In Gruppe B schied Vorjahressieger Odenkirchen II als Dritter aus mit nur einem Sieg gegen den Gruppenletzten RW Venn II (3:1) aus. Ungeschlagen wurde Waldniel II Erster, dank drei Siegen gegen Odenkirchen II (3:2), Lürrip III (2:0) und Venn II (5:0). Lürrip schafft es knapp mit vier Punkten und nur dank des besseren Torverhältnisses gegenüber Odenkirchen als Zweiter ins Halbfinale.
Die Halbfinale-Spiele gerieten zu einer klaren Angelegenheit: Lürrip setzte sich mit 4:1 gegen Odenkirchen durch, Waldniel gewann mit dem identischen Ergebnis gegen Giesenkirchen. Eben jene Giesenkirchener gewannen dann auch das Spiel um Platz drei gegen Odenkirchen (6:5 n. E.). Im Finale stand es 3:3 nach regulärer Spielzeit, Waldniel überstand die Schlussphase noch mit zwei eigenen Zwei-Minuten-Strafen. Nach dem Penalty-Schießen stand der Waldnieler Sieg dann aber fest.
Auch nach dem zweiten Jahr der Wiederbelebung des Turniers gebe es noch einige Punkte, die man laut Organisatoren in der Organisation besser machen könne. Dennoch sei das von der Gladbacher Bank gesponserte Masters ein voller Erfolg gewesen: „Wir sind sowohl mit dem Turnier als auch mit der Abendveranstaltung sehr zufrieden. Waldniel war der hochverdiente Sieger“, zog Stephan Moesges vom Odenkirchener Organisatorenteam Fazit. „Im nächsten Jahr gibt es wieder ein oder zwei Veränderungen“, sagt er ohne aber Details zu nennen. Interessierte Vereine können sich bereits jetzt unter reservemasters.mg@gmx.de für eine Teilnahme im kommenden Jahr (30. Januar 2027) bewerben.