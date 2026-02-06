SC Waldniel gewinnt das Reservemasters

Die Halbfinale-Spiele gerieten zu einer klaren Angelegenheit: Lürrip setzte sich mit 4:1 gegen Odenkirchen durch, Waldniel gewann mit dem identischen Ergebnis gegen Giesenkirchen. Eben jene Giesenkirchener gewannen dann auch das Spiel um Platz drei gegen Odenkirchen (6:5 n. E.). Im Finale stand es 3:3 nach regulärer Spielzeit, Waldniel überstand die Schlussphase noch mit zwei eigenen Zwei-Minuten-Strafen. Nach dem Penalty-Schießen stand der Waldnieler Sieg dann aber fest.

Auch nach dem zweiten Jahr der Wiederbelebung des Turniers gebe es noch einige Punkte, die man laut Organisatoren in der Organisation besser machen könne. Dennoch sei das von der Gladbacher Bank gesponserte Masters ein voller Erfolg gewesen: „Wir sind sowohl mit dem Turnier als auch mit der Abendveranstaltung sehr zufrieden. Waldniel war der hochverdiente Sieger“, zog Stephan Moesges vom Odenkirchener Organisatorenteam Fazit. „Im nächsten Jahr gibt es wieder ein oder zwei Veränderungen“, sagt er ohne aber Details zu nennen. Interessierte Vereine können sich bereits jetzt unter reservemasters.mg@gmx.de für eine Teilnahme im kommenden Jahr (30. Januar 2027) bewerben.