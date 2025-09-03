SC Waldgirmes zieht im Hessenpokal den Kürzeren

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Lahnau-Waldgirmes. Im Fußball-Hessenpokal ist die Reise für den SC Waldgirmes nach der zweiten Runde zu Ende. Die Lahnauer unterlagen am Mittwochabend unter Flutlicht dem Ligarivalen FC TuBa Pohlheim letztlich verdient mit 1:2 (1:0).