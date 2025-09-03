 2025-09-03T11:53:45.970Z

Ligabericht
Nur kurze Freude im Fußball-Hessenpokal: Jannik Freischlad (l.) bringt den SC Waldgirmes im Spiel gegen den FC TuBa Pohlheim mit 1:0 in Führung. © PeB
Nur kurze Freude im Fußball-Hessenpokal: Jannik Freischlad (l.) bringt den SC Waldgirmes im Spiel gegen den FC TuBa Pohlheim mit 1:0 in Führung. © PeB

SC Waldgirmes zieht im Hessenpokal den Kürzeren

Teaser HESSENPOKAL: +++ Der Fußball-Hessenligist muss sich im Cup-Wettbewerb dem Ligakonkurrenten Pohlheim geschlagen geben. So lief das Duell der beiden Mannschaften +++

Lahnau-Waldgirmes. Im Fußball-Hessenpokal ist die Reise für den SC Waldgirmes nach der zweiten Runde zu Ende. Die Lahnauer unterlagen am Mittwochabend unter Flutlicht dem Ligarivalen FC TuBa Pohlheim letztlich verdient mit 1:2 (1:0).

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

