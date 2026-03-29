SC Waldgirmes zieht A-Junioren aus der Hessenliga zurück Teaser JUGEND: +++ Der Vorstand des Sportclubs aus Lahnau sieht sich gezwungen, sein höchstklassigstes Jugendfußball-Team mit sofortiger Wirkung vom Ligaspielbetrieb abzumelden. Das sind die Gründe +++ von Redaktion · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Reißleine gezogen: Nachdem sowohl Thomas Hora (sitzend links) als auch Marvin Völk (stehend links) als Trainer nicht mehr im Amt sind, hat der SC Waldgirmes vor dem Hintergrund des auch auf dem Rasen schwindenden Personals die A-Junioren vom Hessenliga-Spielbetrieb zurückgezogen. (Archivfoto) © Steffen Bär

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Lahnau-Waldgirmes. Der SC Waldgirmes hat seine U19-Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb der Fußball-Hessenliga zurückgezogen. Diese hat der Verein per vom Vorstand unterzeichneter Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Entscheidung wurde laut dieses Schreibens nach intensiven internen Gesprächen getroffen und fiel den Verantwortlichen nach eigenen Angaben äußerst schwer.