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Ligabericht
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SC Waldgirmes zieht A-Junioren aus der Hessenliga zurück
Teaser JUGEND: +++ Der Vorstand des Sportclubs aus Lahnau sieht sich gezwungen, sein höchstklassigstes Jugendfußball-Team mit sofortiger Wirkung vom Ligaspielbetrieb abzumelden. Das sind die Gründe +++
Lahnau-Waldgirmes. Der SC Waldgirmes hat seine U19-Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb der Fußball-Hessenliga zurückgezogen. Diese hat der Verein per vom Vorstand unterzeichneter Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Entscheidung wurde laut dieses Schreibens nach intensiven internen Gesprächen getroffen und fiel den Verantwortlichen nach eigenen Angaben äußerst schwer.