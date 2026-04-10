 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligavorschau

SC Waldgirmes zeigt sich vor Gießen-Spiel optimistisch

Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist bekommt es mit einem Topteam der Liga zu tun. Das gilt freilich auch für den VfB Marburg. Wie geht es im Kampf um den Klassenerhalt weiter? Eine Prognose +++

von Redaktion · Heute, 22:27 Uhr · 0 Leser
Auf Mohamed Zouaoui (r.), der es in dieser Szene mit Pohlheims Kento Mitsuhiro aufnimmt, und Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes wartet ein Topteam. Es geht zum FC Gießen. © Isabel Althof
Auf Mohamed Zouaoui (r.), der es in dieser Szene mit Pohlheims Kento Mitsuhiro aufnimmt, und Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes wartet ein Topteam. Es geht zum FC Gießen. © Isabel Althof

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Wetzlar . In der Fußball-Hessenliga geht es in die „Crunchtime“, acht Spieltage stehen noch an. Während der VfB Marburg bereits am Freitagabend (20 Uhr) im Sportpark in Dreieich-Sprendlingen beim souveränen Tabellenführer Eintracht Frankfurt U21 antritt, reist der SC Waldgirmes am Samstag (14 Uhr) ins Gießener Waldstadion zum noch auf den Aufstiegsrelegationsrang schielenden FC Gießen.

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