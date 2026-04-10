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Ligavorschau
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SC Waldgirmes zeigt sich vor Gießen-Spiel optimistisch
Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist bekommt es mit einem Topteam der Liga zu tun. Das gilt freilich auch für den VfB Marburg. Wie geht es im Kampf um den Klassenerhalt weiter? Eine Prognose +++
Wetzlar . In der Fußball-Hessenliga geht es in die „Crunchtime“, acht Spieltage stehen noch an. Während der VfB Marburg bereits am Freitagabend (20 Uhr) im Sportpark in Dreieich-Sprendlingen beim souveränen Tabellenführer Eintracht Frankfurt U21 antritt, reist der SC Waldgirmes am Samstag (14 Uhr) ins Gießener Waldstadion zum noch auf den Aufstiegsrelegationsrang schielenden FC Gießen.