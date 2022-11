Trifft für den SC Waldgirmes, muss sich aber dennoch geschlagen geben: Lucas Hartmann (r.) vom SC Waldgirmes. (© Steffen Bär)

SC Waldgirmes zeigt anderes Gesicht, verliert aber dennoch Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist schafft es nicht, gegen den SV Steinbach eine Führung ins Ziel zu retten. Da kann auch ein Neuzugang aus der Regionalliga nicht helfen +++

BURGHAUN-STEINBACH - Mit dem bitteren 1:2 (1:0) beim SV Steinbach quittiert Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes die dritte Punktspielniederlage in Folge. Der entscheidende Treffer fällt in der Nachspielzeit. Auf dem tiefen und holprigen Rasen ging es einzig darum, über Kampf zumindest einen Ansatz von Spielkultur zu finden. Was Körpersprache, Einsatz und Leidenschaft angeht, stand ein ganz anderer SC Waldgirmes auf dem Feld als bei der jüngsten 1:5-Heimpleite gegen den 1. FC Hanau 93.