SC Waldgirmes will Aufwärtstrend in Eddersheim fortsetzen

Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist aus der Lahnaue hofft, zum Re-Start bei einem seiner Lieblingsgegner weiter zu punkten. Trainer Mario Schappert hat personell wieder eine Alternative mehr +++

von Redaktion · Heute, 20:16 Uhr · 0 Leser
Auf geht’s ins neue Jahr: Trainer Mario Schappert und der SC Waldgirmes treten am Sonntag – sofern es das Wetter zulässt – in der Fußball-Hessenliga beim FC Eddersheim an. (Archivfoto) © Peter Bayer
Auf geht’s ins neue Jahr: Trainer Mario Schappert und der SC Waldgirmes treten am Sonntag – sofern es das Wetter zulässt – in der Fußball-Hessenliga beim FC Eddersheim an. (Archivfoto) © Peter Bayer

Lahnau-Waldgirmes. Nach einer langen Winterpause startet die Fußball-Hessenliga am Wochenende mit Nachholspielen ins neue Jahr. Während der VfB Marburg hinsichtlich der Anzahl der Spiele im Plan ist, hat der SC Waldgirmes noch zwei Partien nachzuholen. Die erste davon findet am Sonntag (14.30 Uhr) beim FC Eddersheim statt. Höchstwahrscheinlich. „Wir wollen unbedingt spielen. Allerdings ist der Platz aufgrund des Schnees und Regens vorbelastet“, führt Carsten Weber, Trainer des FCE, aus. Als Ausweichmöglichkeit käme der kleine Kunstrasenplatz nebenan in Frage.

