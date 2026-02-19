Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
SC Waldgirmes will Aufwärtstrend in Eddersheim fortsetzen
Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist aus der Lahnaue hofft, zum Re-Start bei einem seiner Lieblingsgegner weiter zu punkten. Trainer Mario Schappert hat personell wieder eine Alternative mehr +++
Lahnau-Waldgirmes. Nach einer langen Winterpause startet die Fußball-Hessenliga am Wochenende mit Nachholspielen ins neue Jahr. Während der VfB Marburg hinsichtlich der Anzahl der Spiele im Plan ist, hat der SC Waldgirmes noch zwei Partien nachzuholen. Die erste davon findet am Sonntag (14.30 Uhr) beim FC Eddersheim statt. Höchstwahrscheinlich. „Wir wollen unbedingt spielen. Allerdings ist der Platz aufgrund des Schnees und Regens vorbelastet“, führt Carsten Weber, Trainer des FCE, aus. Als Ausweichmöglichkeit käme der kleine Kunstrasenplatz nebenan in Frage.