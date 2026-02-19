SC Waldgirmes will Aufwärtstrend in Eddersheim fortsetzen

Lahnau-Waldgirmes. Nach einer langen Winterpause startet die Fußball-Hessenliga am Wochenende mit Nachholspielen ins neue Jahr. Während der VfB Marburg hinsichtlich der Anzahl der Spiele im Plan ist, hat der SC Waldgirmes noch zwei Partien nachzuholen. Die erste davon findet am Sonntag (14.30 Uhr) beim FC Eddersheim statt. Höchstwahrscheinlich. „Wir wollen unbedingt spielen. Allerdings ist der Platz aufgrund des Schnees und Regens vorbelastet“, führt Carsten Weber, Trainer des FCE, aus. Als Ausweichmöglichkeit käme der kleine Kunstrasenplatz nebenan in Frage.