SC Waldgirmes: Warum der Kader-Ausverkauf ausbleibt

Kevin Bartheld (v.), 33-jähriger Mittelfeldakteur des SC Waldgirmes, geht wie ein Großteil des ehemaligen Hessenliga-Kaders den Weg mit in die Verbandsliga. © Isabel Althof

Wetzlar. Fast ein Jahrzehnt hat der SC Waldgirmes in der Fußball-Hessenliga gespielt, in diesem Sommer folgte nun der Abstieg in die Verbandsliga. Einen Kader-Ausverkauf, der in diesem Fall zu befürchten ist, gibt es jedoch nicht. Das haben die Lahnauer kürzlich im Rahmen einer Pressemitteilung offiziell gemacht. Demnach konnten die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Björn Velten und Trainer Mario Schappert einen Großteil der Leistungsträger halten. Einzig wenige Ausnahmen, wie der Wechsel vom 22-jährigen Marcel Safiew zum TSV Eintracht Stadtallendorf, reißen eine Lücke ins Gefüge.