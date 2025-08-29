 2025-08-28T05:22:00.927Z

Will gegen Türk Gücü Friedberg weiter auf der Erfolgswelle reiten: Marius Glasauer von Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes. (Archivfoto) © Steffen Baer
SC Waldgirmes wartet gut gelaunt auf den Fast-Aufsteiger

Teaser HL: +++ Nach vier Zählern in Serie gehen die Hessenliga-Fußballer des SC Waldgirmes die Aufgabe Türk Gücü Friedberg selbstbewusst an. Knifflig dürfte es auch für den VfB Marburg werden +++

Wetzlar. Beim 2:0-Heimsieg über die U21 der Frankfurter Eintracht hat Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes nur so vor Elan und Leidenschaft gesprüht. Knüpfen die Lahnauer am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) vor eigenem Publikum gegen den Beinahe-Regionalligisten Türk Gücü Friedberg daran an? Der VfB Marburg rechnet sich am Sonntag (14.30 Uhr) in Holzheim als Gast von Neuling FC Turabdin Babylon Pohlheim derweil einiges aus.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

