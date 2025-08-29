SC Waldgirmes wartet gut gelaunt auf den Fast-Aufsteiger

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Beim 2:0-Heimsieg über die U21 der Frankfurter Eintracht hat Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes nur so vor Elan und Leidenschaft gesprüht. Knüpfen die Lahnauer am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) vor eigenem Publikum gegen den Beinahe-Regionalligisten Türk Gücü Friedberg daran an? Der VfB Marburg rechnet sich am Sonntag (14.30 Uhr) in Holzheim als Gast von Neuling FC Turabdin Babylon Pohlheim derweil einiges aus.