SC Waldgirmes wartet gut gelaunt auf den Fast-Aufsteiger

Wetzlar. Beim 2:0-Heimsieg über die U21 der Frankfurter Eintracht hat Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes nur so vor Elan und Leidenschaft gesprüht. Knüpfen die Lahnauer am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) vor eigenem Publikum gegen den Beinahe-Regionalligisten Türk Gücü Friedberg daran an? Der VfB Marburg rechnet sich am Sonntag (14.30 Uhr) in Holzheim als Gast von Neuling FC Turabdin Babylon Pohlheim derweil einiges aus.