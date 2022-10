Lucas Hartmann (2.v.r.) und der SC Waldgirmes müssen sich Moritz Aul und Bayern Alzenau geschlagen geben. Foto: Steffen Bär

SC Waldgirmes völlig uninspiriert und ideenlos Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist präsentiert sich von seiner schwächeren Seite. Ausgerechnet eine Rote Karte des Gegners macht sich negativ bemerkbar +++

LAHNAU-WALDGIRMES - Wieder ist es nichts gewesen mit dem zweiten Sieg in Folge: In der Fußball-Hessenliga hat der SC Waldgirmes am Samstag nach einer ganz schwachen Vorstellung trotz langer Überzahl auf eigenem Platz gegen den FC Bayern Alzenau verdient mit 0:3 (0:1) verloren. Bei den Analysen der beiden Trainer kam der Spielminute 19 eine entscheidende Bedeutung zu. Bis zu der hatten die Gäste nicht nur mehr Ballbesitz, sondern auch durch ihr aggressives und frühes Anlaufen die Gastgeber im Griff.