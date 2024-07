SC Waldgirmes veröffentlicht Hassnachricht eines „Fans“

Erfolgreiches Wochenende für den TSV Steinbach Haiger TESTSPIELE: +++ Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger gewinnt beide Testspiele an diesem Wochenende. Gegen den LOTTO Hessenligisten SC Waldgirmes gelang ein 4:0-Erfolg am Samstag in Rodheim – Bieber. Am Sonntag folgte ein 5:1-Heimsieg in Rodenbach gegen den FV Engers aus der Oberliga Rheinland-Pfalz / Saar +++