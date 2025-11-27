Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Foto: Marco Rüppel
SC Waldgirmes und VfB Marburg vor attraktiven Heimaufgaben
Teaser HL: +++ In der Fußball-Hessenliga neigt sich das Spieljahr dem Ende entgegen. Am Wochenende wollen die beiden heimischen Teams zu Hause gegen Hummetroth beziehungsweise Fernwald bestehen +++
Lahnau-Waldgirmes/Marburg. In der Fußball-Hessenliga neigt sich das Fußballjahr 2025 dem Ende zu, die beiden heimischen Vereine müssen maximal noch drei Partien absolvieren. Am Wochenende geht es für den SC Waldgirmes und den VfB Marburg mit interessanten Heimspielen gegen attraktive Gegner weiter.