Ligavorschau
– Foto: Marco Rüppel

SC Waldgirmes und VfB Marburg vor attraktiven Heimaufgaben

Teaser HL: +++ In der Fußball-Hessenliga neigt sich das Spieljahr dem Ende entgegen. Am Wochenende wollen die beiden heimischen Teams zu Hause gegen Hummetroth beziehungsweise Fernwald bestehen +++

Lahnau-Waldgirmes/Marburg. In der Fußball-Hessenliga neigt sich das Fußballjahr 2025 dem Ende zu, die beiden heimischen Vereine müssen maximal noch drei Partien absolvieren. Am Wochenende geht es für den SC Waldgirmes und den VfB Marburg mit interessanten Heimspielen gegen attraktive Gegner weiter.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

