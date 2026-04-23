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Ligavorschau
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SC Waldgirmes und VfB Marburg im Zeichen des Existenzkampfs
Teaser HL: +++ In der Fußball-Hessenliga müssen am kommenden Spieltag beide heimischen Vertreter auswärts ran. Und sowohl die Marburger als auch Waldgirmes treffen auf Gegner ihres Kalibers +++
Wetzlar. Im Zeichen des sportlichen Existenzkampfs steht das Wochenende für die heimischen Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes und VfB Marburg. Beide treten auswärts bei Mitkonkurrenten im Kampf um den Ligaerhalt an. Die Lahnauer gastieren am Sonntag (15 Uhr) beim CSC 03 Kassel und die Marburger treten bereits am Samstag (15 Uhr) bei der U21 des SV Darmstadt 98 an.