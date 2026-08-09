 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

SC Waldgirmes und SSC Burg liefern ein Spektakel ab

Teaser VL MITTE: +++ Eine packende Partie liefern der SC Waldgirmes und der SSC Burg in der Fußball-Verbandsliga ab. Nach zwölf Minuten heißt es 0:2, nach 49 Minuten 4:2. Ein Trainer ist angefressen +++

von Redaktion · Gestern, 19:33 Uhr · 0 Leser
Kampf um den Ball: Jann Lotz (l.) vom SSC Burg und Amine Rhaissi vom SC Waldgirmes duellieren sich in der Fußball-Verbandsliga Mitte. Am Ende teilen sich die beiden Mannschaften die Punkte. © PeB
Kampf um den Ball: Jann Lotz (l.) vom SSC Burg und Amine Rhaissi vom SC Waldgirmes duellieren sich in der Fußball-Verbandsliga Mitte. Am Ende teilen sich die beiden Mannschaften die Punkte. © PeB

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Lahnau-Waldgirmes. Was für ein Fest! Acht Tore, Derby-Time, eine ansehnliche Kulisse von 300 Zuschauerrinnen und Zuschauern und ein perfekter Service. Dazu großes Kino mit einem Doppelspieltag zusammen mit der U23 in der Lahnaue: Doch einen Gewinner gab es am zweiten Spieltag in der Fußball-Verbandsliga Mitte nicht. Der SC Waldgirmres führte gegen den SSC Burg nach einem 0:2-Rückstand bereits mit 4:2. Am Endes des Tages stand allerdings ein spektakuläres 4:4 (2:2)-Unentschieden.

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