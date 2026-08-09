SC Waldgirmes und SSC Burg liefern ein Spektakel ab

Kampf um den Ball: Jann Lotz (l.) vom SSC Burg und Amine Rhaissi vom SC Waldgirmes duellieren sich in der Fußball-Verbandsliga Mitte. Am Ende teilen sich die beiden Mannschaften die Punkte. © PeB

Lahnau-Waldgirmes. Was für ein Fest! Acht Tore, Derby-Time, eine ansehnliche Kulisse von 300 Zuschauerrinnen und Zuschauern und ein perfekter Service. Dazu großes Kino mit einem Doppelspieltag zusammen mit der U23 in der Lahnaue: Doch einen Gewinner gab es am zweiten Spieltag in der Fußball-Verbandsliga Mitte nicht. Der SC Waldgirmres führte gegen den SSC Burg nach einem 0:2-Rückstand bereits mit 4:2. Am Endes des Tages stand allerdings ein spektakuläres 4:4 (2:2)-Unentschieden.