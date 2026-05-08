Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SC Waldgirmes U23: Wird das Eschenburg-Spiel wiederholt?
Teaser GL GI/MR: +++ Hat der Fußball-Gruppenligist gegen die Spielordnung verstoßen oder nicht? Das wird nun beim Hessischen Fußball-Verband entschieden, nachdem es offenbar ein Missverständnis gab +++