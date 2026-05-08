SC Waldgirmes U23: Wird das Eschenburg-Spiel wiederholt? Teaser GL GI/MR: +++ Hat der Fußball-Gruppenligist gegen die Spielordnung verstoßen oder nicht? Das wird nun beim Hessischen Fußball-Verband entschieden, nachdem es offenbar ein Missverständnis gab +++ von Redaktion · Heute, 19:26 Uhr · 0 Leser

Treffen sie in der Rückrunde der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg noch einmal aufeinander? Javier Recio-Perez (v.r.), der sowohl in der „Ersten“ des SC Waldgirmes in der Hessenliga als auch in der U23 zum Einsatz kommt, und Michael Heinz (l.) von der SG Eschenburg. © Lorenz Pietzsch

Wetzlar. Der Abstiegskampf in der Fußball-Gruppenliga bietet schon jetzt Dramatik pur – und bekommt nun eventuell zusätzliche Brisanz. Der Grund: Die Wertung des Kellerduells zwischen der SG Eschenburg und dem SC Waldgirmes U23 vom vergangenen Sonntag (Endstand: 0:0) steht auf der Kippe.