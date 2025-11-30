Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
– Foto: Stefan Tschersich
SC Waldgirmes U23 verdient sich Punkt in Biedenkopf redlich
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga ist die „Zweite“ aus der Lahnaue beim Tabellenzweiten aus dem Hinterland der Außenseiter. Nach einem spannenden Duell teilen sich beide Teams die Punkte +++
Biedenkopf. Mit großem Einsatz und einem späten Ausgleich hat sich die U23 des SC Waldgirmes in der Fußball-Gruppenliga ein 1:1 beim Tabellenzweiten VfL Biedenkopf erkämpft. Auf dem Kunstrasen verlangten die Lahnauer dem Favoriten über 90 Minuten alles ab und verabschiedeten sich mit einem Achtungserfolg in die Winterpause.