SC Waldgirmes U23 verdient sich Punkt in Biedenkopf redlich

Biedenkopf. Mit großem Einsatz und einem späten Ausgleich hat sich die U23 des SC Waldgirmes in der Fußball-Gruppenliga ein 1:1 beim Tabellenzweiten VfL Biedenkopf erkämpft. Auf dem Kunstrasen verlangten die Lahnauer dem Favoriten über 90 Minuten alles ab und verabschiedeten sich mit einem Achtungserfolg in die Winterpause.