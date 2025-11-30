 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
– Foto: Stefan Tschersich

SC Waldgirmes U23 verdient sich Punkt in Biedenkopf redlich

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga ist die „Zweite“ aus der Lahnaue beim Tabellenzweiten aus dem Hinterland der Außenseiter. Nach einem spannenden Duell teilen sich beide Teams die Punkte +++

GL Gießen/Marburg
SC Waldgirmes II
VfL Biedenkopf

Biedenkopf. Mit großem Einsatz und einem späten Ausgleich hat sich die U23 des SC Waldgirmes in der Fußball-Gruppenliga ein 1:1 beim Tabellenzweiten VfL Biedenkopf erkämpft. Auf dem Kunstrasen verlangten die Lahnauer dem Favoriten über 90 Minuten alles ab und verabschiedeten sich mit einem Achtungserfolg in die Winterpause.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

