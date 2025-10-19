 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Kann nicht zufrieden sein: Lukas Ferst, Trainer des Fußball-Gruppenligisten SC Waldgirmes U23. Sein Team verliert bei der SG Obbornhofen/Bellersheim. (Archivfoto) © Jenniver Röczey
SC Waldgirmes U23 sieht in der Gruppenliga zweimal Rot

Teaser GL GI/MR: +++ Die Fußballer aus Lahnau schwächen sich bei ihrem Auswärtsauftritt selbst. Der FSV Schröck gewinnt unterdessen seine wichtige Partie +++

Wetzlar . Der SC Waldgirmes U23 tritt in der Fußball-Gruppenliga weiterhin auf der Stelle. Bei der SG Obbornhofen/Bellersheim verlor die Mannschaft von Trainer Lukas Ferst mit 1:2 (0:1). Doppelt bitter: Der Verbandsliga-Absteiger verlor nicht nur die Partie, sondern auch gleich zwei Spieler durch Rote Karten.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

