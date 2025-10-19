SC Waldgirmes U23 sieht in der Gruppenliga zweimal Rot

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar . Der SC Waldgirmes U23 tritt in der Fußball-Gruppenliga weiterhin auf der Stelle. Bei der SG Obbornhofen/Bellersheim verlor die Mannschaft von Trainer Lukas Ferst mit 1:2 (0:1). Doppelt bitter: Der Verbandsliga-Absteiger verlor nicht nur die Partie, sondern auch gleich zwei Spieler durch Rote Karten.