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Ligavorschau
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SC Waldgirmes U23 sieht im Kader-Umbruch auch eine Chance
Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenligist SC Waldgirmes U23 geht mit deutlich verändertem Personal in die neue Saison. Trotz einiger Abgänge glaubt Trainer Lukas Ferst an die Stärke seiner Mannschaft +++
Lahnau-Waldgirmes. Mit einem deutlich veränderten Kader startet die U23 des SC Waldgirmes in die neue Saison der Fußball-Gruppenliga. Nach Rang zehn in der vergangenen Runde muss Trainer Lukas Ferst einen größeren Umbruch bewältigen. Der Coach, der in sein viertes Jahr bei der „Zweiten“ aus der Lahnaue geht, sieht darin aber auch eine Chance.