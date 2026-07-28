 2026-07-28T09:36:08.541Z

Ligavorschau

SC Waldgirmes U23 sieht im Kader-Umbruch auch eine Chance

Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenligist SC Waldgirmes U23 geht mit deutlich verändertem Personal in die neue Saison. Trotz einiger Abgänge glaubt Trainer Lukas Ferst an die Stärke seiner Mannschaft +++

von Redaktion · Heute, 12:12 Uhr · 0 Leser
Mit dieser Mannschaft startet die U23 des SC Waldgirmes in die Saison 2026/27 in der Fußball-Gruppenliga. © Nicola Keil
Mit dieser Mannschaft startet die U23 des SC Waldgirmes in die Saison 2026/27 in der Fußball-Gruppenliga. © Nicola Keil

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Lahnau-Waldgirmes. Mit einem deutlich veränderten Kader startet die U23 des SC Waldgirmes in die neue Saison der Fußball-Gruppenliga. Nach Rang zehn in der vergangenen Runde muss Trainer Lukas Ferst einen größeren Umbruch bewältigen. Der Coach, der in sein viertes Jahr bei der „Zweiten“ aus der Lahnaue geht, sieht darin aber auch eine Chance.

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