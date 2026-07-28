SC Waldgirmes U23 sieht im Kader-Umbruch auch eine Chance

Mit dieser Mannschaft startet die U23 des SC Waldgirmes in die Saison 2026/27 in der Fußball-Gruppenliga. © Nicola Keil

Lahnau-Waldgirmes. Mit einem deutlich veränderten Kader startet die U23 des SC Waldgirmes in die neue Saison der Fußball-Gruppenliga. Nach Rang zehn in der vergangenen Runde muss Trainer Lukas Ferst einen größeren Umbruch bewältigen. Der Coach, der in sein viertes Jahr bei der „Zweiten“ aus der Lahnaue geht, sieht darin aber auch eine Chance.