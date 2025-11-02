 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Die Spieler des FC Cleeberg um Patrick Löw (am Ball) verlieren in der Fußball-Gruppenliga bei der SG Obbornhofen/Bellersheim mit 1:2. © Steffen Bär
Die Spieler des FC Cleeberg um Patrick Löw (am Ball) verlieren in der Fußball-Gruppenliga bei der SG Obbornhofen/Bellersheim mit 1:2. © Steffen Bär

SC Waldgirmes U23 rettet drei Punkte in Lollar ins Ziel

Teaser GL GI/MR: +++ Gruppenligist SC Waldgirmes U23 klettert nach dem Sieg bei Eintracht Lollar nach oben. Der FC Cleeberg kann die Erfolgsserie der SG Obbornhofen/Bellersheim nicht stoppen +++

Wetzlar. Die U23 des SC Waldgirmes hat sich am Sonntag drei wichtige Punkte in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg gesichert. Bei der gebeutelten Lollarer Eintracht setzten sich die Lahnauer am Ende mit 2:1 durch. Währenddessen hält die Siegesserie der SG Obbornhofen/Bellersheim an. Die Mannschaft von Trainer Ralf Landgraf bezwang auch den FC Cleeberg mit 2:1 (1:0) und feierte den siebten „Dreier“ in Serie.

Aufrufe: 02.11.2025, 21:25 Uhr
