SC Waldgirmes U23 rettet drei Punkte in Lollar ins Ziel

Wetzlar. Die U23 des SC Waldgirmes hat sich am Sonntag drei wichtige Punkte in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg gesichert. Bei der gebeutelten Lollarer Eintracht setzten sich die Lahnauer am Ende mit 2:1 durch. Währenddessen hält die Siegesserie der SG Obbornhofen/Bellersheim an. Die Mannschaft von Trainer Ralf Landgraf bezwang auch den FC Cleeberg mit 2:1 (1:0) und feierte den siebten „Dreier“ in Serie.