SC Waldgirmes U23 mit einem Schock in der Nachspielzeit

Wetzlar. Serkan Erdem hat die SG Kinzenbach am Sonntagnachmittag in der Fußball-Gruppenliga in fast letzter Minute zum Sieg geschossen. Im Duell zweier Verbandsliga-Absteiger traf der Joker in Minute 88 zum 2:1 (0:1) gegen die U23 des SC Waldgirmes. Die Lahnauer musste hingegen nach zuvor drei Siegen in Serie erstmals wieder eine Niederlage einstecken.