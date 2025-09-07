 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Trifft in der Schlussphase nur den Pfosten für den Fußball-Gruppenligisten SC Waldgirmes U23: Elijah Balci (am Ball) im Spiel gegen die SG Kinzenbach. (Archivfoto) © Isabel Althof
SC Waldgirmes U23 mit einem Schock in der Nachspielzeit

Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist ist nahe dran, die SG Kinzenbach zu ärgern. Am Ende entscheiden Nuancen +++

Wetzlar. Serkan Erdem hat die SG Kinzenbach am Sonntagnachmittag in der Fußball-Gruppenliga in fast letzter Minute zum Sieg geschossen. Im Duell zweier Verbandsliga-Absteiger traf der Joker in Minute 88 zum 2:1 (0:1) gegen die U23 des SC Waldgirmes. Die Lahnauer musste hingegen nach zuvor drei Siegen in Serie erstmals wieder eine Niederlage einstecken.

