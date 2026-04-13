 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

SC Waldgirmes U23 meldet sich im Abstiegskampf zurück

Teaser GL GI/MR: +++ Ganze Felsbrocken dürften dem Fußball-Gruppenligisten nach dem knappen Sieg gegen die SG Waldsolms vom Herzen gefallen sein. Ein Lokalrivale meldet sich im Keller endgültig zurück +++

von Redaktion · Heute, 13:54 Uhr · 0 Leser
Hat großen Anteil am wichtigen Heimsieg der U23 des SC Waldgirmes: Mohamed Enis Khalfaoui (r.), der hier das Leder vor Fabian Wojtowicz (SG Waldsolms) abschirmt und in der Fußball-Gruppenliga zum zwischenzeitlichen 1:0 trifft. © Isabel Althof
Hat großen Anteil am wichtigen Heimsieg der U23 des SC Waldgirmes: Mohamed Enis Khalfaoui (r.), der hier das Leder vor Fabian Wojtowicz (SG Waldsolms) abschirmt und in der Fußball-Gruppenliga zum zwischenzeitlichen 1:0 trifft. © Isabel Althof

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Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg haben der SC Waldgirmes U23 und Nachbar SG Naunheim/Niedergirmes wichtige Heimsiege gefeiert. Unterdessen darf Türk Ataspor Wetzlar endgültig nach oben schielen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.