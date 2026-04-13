Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SC Waldgirmes U23 meldet sich im Abstiegskampf zurück
Teaser GL GI/MR: +++ Ganze Felsbrocken dürften dem Fußball-Gruppenligisten nach dem knappen Sieg gegen die SG Waldsolms vom Herzen gefallen sein. Ein Lokalrivale meldet sich im Keller endgültig zurück +++
Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg haben der SC Waldgirmes U23 und Nachbar SG Naunheim/Niedergirmes wichtige Heimsiege gefeiert. Unterdessen darf Türk Ataspor Wetzlar endgültig nach oben schielen.