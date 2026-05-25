 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

SC Waldgirmes U23 lässt keine Zweifel aufkommen

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga gelingt dem SC Waldgirmes U23 ein Heimsieg, der ihm den Klassenerhalt beschert. Derweil unterliegt der FC Cleeberg einem künftigen Verbandsligisten +++

von Redaktion · Heute, 21:10 Uhr · 0 Leser
Finn Saalmann (r.), dem im Heimspiel gegen Eintracht Lollar das zwischenzeitliche 2:0-gelingt, jubelt am Ende über einen 4:0-Heimsieg seine SC Waldgirmes U23. (Archivbild) © Peter Bayer
Finn Saalmann (r.), dem im Heimspiel gegen Eintracht Lollar das zwischenzeitliche 2:0-gelingt, jubelt am Ende über einen 4:0-Heimsieg seine SC Waldgirmes U23. (Archivbild) © Peter Bayer

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Wetzlar. Der SC Waldgirmes U23 hat im letzten Saisonspiel seine Hausaufgaben gemacht und dank eines 4:0-Heimsieges gegen Absteiger Eintracht Lollar noch Tabellenplatz zehn erobert. Mit einer Niederlage endete die Spielzeit 2025/26 dagegen für den FC Cleeberg, der zu Hause der SG Obbornhofen/Bellersheim mit 1:2 unterlag.

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