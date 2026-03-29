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Ligabericht
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SC Waldgirmes U23 kommt nach 0:4 fast noch zurück
Teaser GL GI/MR: +++ Nach einem Vier-Tore-Rückstand gelingt der U23 des SC Waldgirmes in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg fast noch das Wunder. Am Ende feiert aber der FC Ederbergland II +++
Battenberg. Bitterer Rückschlag für den SC Waldgirmes U23 im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg: Die Lahnauer Reserve unterlag im Kellerduell beim FC Ederbergland II mit 3:5 (0:2) und rutschte damit auf einen direkten Abstiegsplatz ab.