 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

SC Waldgirmes U23 kommt nach 0:4 fast noch zurück

Teaser GL GI/MR: +++ Nach einem Vier-Tore-Rückstand gelingt der U23 des SC Waldgirmes in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg fast noch das Wunder. Am Ende feiert aber der FC Ederbergland II +++

von Redaktion · Heute, 20:27 Uhr · 0 Leser
Trotz einer furiosen Aufholjagd verlieren Trainer Lukas Ferst und die U23 des SC Waldgirmes in der Fußball-Gruppenliga gegen den FC Ederbergland II. (Archivfoto) © Jenniver Röczey
Trotz einer furiosen Aufholjagd verlieren Trainer Lukas Ferst und die U23 des SC Waldgirmes in der Fußball-Gruppenliga gegen den FC Ederbergland II. (Archivfoto) © Jenniver Röczey

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
SC Waldgirmes II
Ederbergland II

Battenberg. Bitterer Rückschlag für den SC Waldgirmes U23 im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg: Die Lahnauer Reserve unterlag im Kellerduell beim FC Ederbergland II mit 3:5 (0:2) und rutschte damit auf einen direkten Abstiegsplatz ab.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.