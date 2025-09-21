 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
Erzielt gegen seinen ehemaligen Verein SG Waldsolms zwei Tore in der Fußball-Gruppenliga: Finn Saalmann (r.) von der U23 des SC Waldgirmes in Aktion. (Archivfoto) © PeB
SC Waldgirmes U23 deklassiert die SG Waldsolms

Teaser GL GI/MR: +++ Was für eine Machtdemonstration in der Fußball-Gruppenliga: Die Lahnauer lassen dem Rivalen überhaupt keine Chance. Was es zu dem Spiel zu sagen gibt +++

Waldsolms-Kraftsolms . Zweite Niederlage in Serie, dazu ein herber Dämpfer fürs Torverhältnis: Die SG Waldsolms unterlag in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg dem nun punktgleichen Verbandsliga-Absteiger SC Waldgirmes U23 deutlich mit 0:6 (0:4). Für die Lahnauer war es der erste Dreier nach zwei sieglosen Auftritten – und einer, der dank eines furiosen Zwischenspurts früh entschieden war.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

