SC Waldgirmes U23 deklassiert die SG Waldsolms

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Waldsolms-Kraftsolms . Zweite Niederlage in Serie, dazu ein herber Dämpfer fürs Torverhältnis: Die SG Waldsolms unterlag in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg dem nun punktgleichen Verbandsliga-Absteiger SC Waldgirmes U23 deutlich mit 0:6 (0:4). Für die Lahnauer war es der erste Dreier nach zwei sieglosen Auftritten – und einer, der dank eines furiosen Zwischenspurts früh entschieden war.