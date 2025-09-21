SC Waldgirmes U23 deklassiert die SG Waldsolms

Waldsolms-Kraftsolms . Zweite Niederlage in Serie, dazu ein herber Dämpfer fürs Torverhältnis: Die SG Waldsolms unterlag in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg dem nun punktgleichen Verbandsliga-Absteiger SC Waldgirmes U23 deutlich mit 0:6 (0:4). Für die Lahnauer war es der erste Dreier nach zwei sieglosen Auftritten – und einer, der dank eines furiosen Zwischenspurts früh entschieden war.