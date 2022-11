SC Waldgirmes U 23: Mit Rückenwind an den Rhein Teaser VL MITTE: +++ Der Fußball-Verbandsligist hat aufkommende Unzufriedenheit mit dem jüngsten Erfolg "im Keim erstickt". Nun gilt es gegen das abgeschlagene Ligaschlusslicht Eltville nachzulegen +++

LAHNAU-WALDGIRMES - Die U 23 des SC Waldgirmes ist in der Fußball-Verbandsliga nach drei sieglosen Spielen in Folge am Wochenende in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim dreifachen Punktgewinn gegen den FC Waldbrunn ließ sich die Elf von Trainer Thorsten Schäfer auch von einer frühen Roten Karte nicht bremsen und schickte den FCW nach zwei Toren von Fabian Bräuer mit einer Niederlage zurück auf den Westerwald.