SC Waldgirmes U 23: "Bonusspiel" vor der Weihnachtsfeier Teaser VL MITTE: +++ Endlich hat der Fußball-Verbandsligist die 30-Punkte-Marke geknackt und geht gelöst ins letzte Duell vor der Winterpause. Gelingt auch gegen Primus VfB Marburg eine Überraschung? +++

LAHNAU-WALDGIRMES. Auf diesen Moment musste Fußball-Verbandsligist SC Waldgirmes U 23 mehr als einen Monat warten: "Diese 30 Punkte wollte ich unbedingt noch vor der Winterpause holen", ist SCW-Trainer Thorsten Schäfer erleichtert über den späten Erfolg gegen den SV Zeilsheim am zurückliegenden Sonntag. Dieser lässt das junge Team und den Coach vor dem letzten Spiel vor der Winterpause zu Hause gegen Primus VfB Marburg, das ursprünglich bereits am 19. November steigen sollte, aber wegen Unbespielbarkeit des Platzes verschoben wurde, am Samstag (15 Uhr) deutlich besser schlafen. "Diese Zahl hätte ich vor der Saison sofort unterschrieben. Wir haben nun eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde", blickt der Coach bereits voraus.