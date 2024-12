SC Waldgirmes trifft auf alte Bekannte in der Hessenliga

Wetzlar. Die Akkus der heimischen Teams in der Fußball-Hessenliga scheinen leer. An den verbleibenden beiden Spieltagen vor der Winterpause heißt es dennoch, noch einmal alles zu geben. Trotz bereits begonnener Rückrunde sind die Partien des Wochenendes noch die Hinspiele, am zweiten Spieltag nach der Winterpause geht es dann jeweils auf dem Platz des anderen erneut gegeneinander.