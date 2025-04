Du wirst automatisch weitergeleitet...

Prosit auf den Erfolg: Nach der Hessenliga-Meisterschaft im Jahr 2007 stoßen der damalige Waldgirmeser Kapitän Jörg Kässmann (l.) und der ehemalige stellvertretende sportliche Leiter Frank Zimmermann an. Einst 2007 mit dem SC Waldgirmes Meister in der Fußball-Hessenliga, kehrt Ex-Torhüter Jörg Kaessmann (l.) nun nach Lahnau zurück - allerdings nun in einer anderen Funktion. © WNZ-Archiv

SC Waldgirmes stellt die Weichen für die neue Saison Teaser HL: +++ Die Verantwortlichen haben für ihre Fußballteams Fakten geschaffen und mit etlichen Spielern die Zusammenarbeit verlängert. Zudem gibt es Neuzugänge - und ein bekanntes Gesicht +++ Verlinkte Inhalte Hessenliga VL Hessen Mitte Waldgirmes SC Waldgirmes II Lahnau-Waldgirmes . Die Fußballer des SC Waldgirmes planen munter die neue Saison. Mario Schappert und Roger Reitschmidt bilden das Trainerteam für die Hessenligamannschaft, Lukas Ferst, Sezer Ertürk und Benjamin Stamm kümmern sich um die U23 sowie Ladislau Bölöni und Yannik Reimann um die „Dritte“. Personalien, die bereits geklärt waren. Nun hat auch Torwarttrainer Bernd Rentz seine Zusage für eine weitere Saison gegeben. Unterstützung erhält der SCW zukünftig durch einen alten Bekannten: Jörg Kaessmann, langjähriger Keeper der Hessenligamannschaft und Profi bei Borussia Mönchengladbach, wird in der kommenden Saison das Torwarttrainerteam komplettieren. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.