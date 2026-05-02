 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

SC Waldgirmes steht einmal mehr in der Pflicht

Teaser HL: +++ Der Sieg in Kassel hat gutgetan, nun kann und muss der Fußball-Hessenligist gegen einen angeschlagenen Gegner nachlegen. Beim VfB Marburg hoffen sie auf eine andere Einstellung +++

von Redaktion · Heute, 10:43 Uhr · 0 Leser
Nach langer Verletzung wieder eine Stütze beim SC Waldgirmes: Henry Erler vom Fußball-Hessenligisten in Aktion. (Archivbild) © Steffen Bär
Nach langer Verletzung wieder eine Stütze beim SC Waldgirmes: Henry Erler vom Fußball-Hessenligisten in Aktion. (Archivbild) © Steffen Bär

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Hessenliga
SV Weidenhausen
Waldgirmes

Wetzlar . Fünf Spieltage vor dem Saisonende spitzt sich der Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga weiter zu. Der 1. Hanauer FC ist bereits abgestiegen, der SV Weidenhausen fast. Weitere vier Mannschaften, die in der Tabelle nur zwei Punkte trennen, kommen noch für den (höchstwahrscheinlich) dritten direkten und den Abstiegsrelegationsplatz in Frage.

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