SC Waldgirmes steht einmal mehr in der Pflicht

Nach langer Verletzung wieder eine Stütze beim SC Waldgirmes: Henry Erler vom Fußball-Hessenligisten in Aktion. (Archivbild) © Steffen Bär

Wetzlar . Fünf Spieltage vor dem Saisonende spitzt sich der Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga weiter zu. Der 1. Hanauer FC ist bereits abgestiegen, der SV Weidenhausen fast. Weitere vier Mannschaften, die in der Tabelle nur zwei Punkte trennen, kommen noch für den (höchstwahrscheinlich) dritten direkten und den Abstiegsrelegationsplatz in Frage.