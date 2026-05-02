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Ligavorschau
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SC Waldgirmes steht einmal mehr in der Pflicht
Teaser HL: +++ Der Sieg in Kassel hat gutgetan, nun kann und muss der Fußball-Hessenligist gegen einen angeschlagenen Gegner nachlegen. Beim VfB Marburg hoffen sie auf eine andere Einstellung +++
Wetzlar . Fünf Spieltage vor dem Saisonende spitzt sich der Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga weiter zu. Der 1. Hanauer FC ist bereits abgestiegen, der SV Weidenhausen fast. Weitere vier Mannschaften, die in der Tabelle nur zwei Punkte trennen, kommen noch für den (höchstwahrscheinlich) dritten direkten und den Abstiegsrelegationsplatz in Frage.