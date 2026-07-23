 2026-07-23T06:38:08.609Z

Pokal

SC Waldgirmes setzt im Hessenpokal erste Duftmarke

Teaser HESSENPOKAL: +++ Der SC Waldgirmes ist bereit für mehr. Im Fußball-Hessenpokal räumen die Lahnauer den Verbandsligarivalen SSC Burg mit 4:0 aus dem Weg – am Ende auch mit einem Mann weniger +++

von Redaktion · Gestern, 23:27 Uhr · 0 Leser
Resolut und eiskalt in Runde zwei: Phil Reuter (r.) und der SC Waldgirmes schlagen im Fußball-Hessenpokal den SSC Burg um Philipp Dapper deutlich. © Jonathan Ortmann
Resolut und eiskalt in Runde zwei: Phil Reuter (r.) und der SC Waldgirmes schlagen im Fußball-Hessenpokal den SSC Burg um Philipp Dapper deutlich. © Jonathan Ortmann

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Herborn-Burg. Es war ein typischer Pokalfight vor toller Kulisse, zumindest eine Halbzeit lang. Nach einer starken Leistung setzte sich der SC Waldgirmes am Donnerstagabend in der ersten Runde des Fußball-Hessenpokals verdient mit 4:0 (3:0) beim Ligarivalen SSC Burg durch. Beide Mannschaften konnten urlaubs- und verletzungsbedingt nicht in Bestbesetzung antreten, bei den Gästen fehlte zudem Neuzugang Amine Rhaissi aufgrund seiner noch fehlenden Freigabe.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.