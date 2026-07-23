SC Waldgirmes setzt im Hessenpokal erste Duftmarke

Herborn-Burg. Es war ein typischer Pokalfight vor toller Kulisse, zumindest eine Halbzeit lang. Nach einer starken Leistung setzte sich der SC Waldgirmes am Donnerstagabend in der ersten Runde des Fußball-Hessenpokals verdient mit 4:0 (3:0) beim Ligarivalen SSC Burg durch. Beide Mannschaften konnten urlaubs- und verletzungsbedingt nicht in Bestbesetzung antreten, bei den Gästen fehlte zudem Neuzugang Amine Rhaissi aufgrund seiner noch fehlenden Freigabe.