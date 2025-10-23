SC Waldgirmes setzt gegen den KSV Baunatal auf die „Basics“

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Lahnau-Waldgirmes/Marburg. Die sportliche Lage beim tief im Hessenliga-Abstiegskampf steckenden SC Waldgirmes ist höchst prekär. Zum Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den KSV Baunatal schöpfen die Lahnauer aber Hoffnung. Komfortabler läuft es für den VfB Marburg, der zur gleichen Zeit mit einem Sieg beim SC Hanau zum vorderen Tabellenmittelfeld aufschließen will.