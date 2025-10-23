 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
Marian Goldbach (r.) ist bei Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes wieder eine Option für das Heimspiel gegen den KSV Baunatal. (Archivfoto) © Peter Bayer
SC Waldgirmes setzt gegen den KSV Baunatal auf die „Basics“

Teaser HL: +++ Alles raushauen, um den Punkt gegen Stadtallendorf zu vergolden – so das Ziel von Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes an diesem Samstag. Der VfB Marburg „muss“ nicht, aber will +++

Lahnau-Waldgirmes/Marburg. Die sportliche Lage beim tief im Hessenliga-Abstiegskampf steckenden SC Waldgirmes ist höchst prekär. Zum Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den KSV Baunatal schöpfen die Lahnauer aber Hoffnung. Komfortabler läuft es für den VfB Marburg, der zur gleichen Zeit mit einem Sieg beim SC Hanau zum vorderen Tabellenmittelfeld aufschließen will.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

