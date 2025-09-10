 2025-09-10T07:23:22.987Z

Pokal
Kapitän wieder an Bord: Luis Stephan hat sich vor dem Heimauftritt seines SC Waldgirmes gegen den SV Darmstadt 98 U21 zurückgemeldet. (Archivfoto) © Archivfoto: Peter Bayer
SC Waldgirmes schöpft Mut aus Duell mit Bundesliga-Reserve

Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist aus Waldgirmes hat gute Erinnerung an das Spiel gegen die U21 von Eintracht Frankfurt. Nun geht es gegen die von Darmstadt 98. Das fordert der SC-Trainer +++

Lahnau-Waldgirmes. „Mach´s noch einmal, SC Waldgirmes!“ Beim Fußball-Hessenligisten aus der Lahnaue ist dieser Spruch öfters zu hören, wenn die Rede auf das Heimspiel am Mittwoch (19 Uhr) gegen die U21 des Zweitligisten SV Darmstadt 98 kommt.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

