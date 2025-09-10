SC Waldgirmes schöpft Mut aus Duell mit Bundesliga-Reserve

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Lahnau-Waldgirmes. „Mach´s noch einmal, SC Waldgirmes!“ Beim Fußball-Hessenligisten aus der Lahnaue ist dieser Spruch öfters zu hören, wenn die Rede auf das Heimspiel am Mittwoch (19 Uhr) gegen die U21 des Zweitligisten SV Darmstadt 98 kommt.