 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

SC Waldgirmes schöpft aus Remis gegen Walldorf Zuversicht

Teaser HL: +++ Der SC Waldgirmes sichert sich im Abstiegskampf einen Punkt gegen Rot-Weiß Walldorf. Trainer Mario Schappert zieht daraus viel Optimismus für die kommenden beiden Heimspiele +++

von Redaktion · Heute, 20:33 Uhr · 0 Leser
Waldgirmeser Aktivporsten gegen Walldorf: Mohamed Zouaoui. (Archivfoto) © Isabel Althof
Waldgirmeser Aktivporsten gegen Walldorf: Mohamed Zouaoui. (Archivfoto) © Isabel Althof

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LAHNAU-WALDGIRMES. Mit dem 2:2 (1:1)-Remis daheim gegen Rot-Weiß Walldorf hat Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes im Abstiegskampf eher einen Zähler gewonnen, anstatt zwei verloren. Vor den beiden kommenden Heimspielen gegen den FSV Fernwald und den SV Hummetroth herrscht Zuversicht.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.