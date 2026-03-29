Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SC Waldgirmes schöpft aus Remis gegen Walldorf Zuversicht
Teaser HL: +++ Der SC Waldgirmes sichert sich im Abstiegskampf einen Punkt gegen Rot-Weiß Walldorf. Trainer Mario Schappert zieht daraus viel Optimismus für die kommenden beiden Heimspiele +++
LAHNAU-WALDGIRMES. Mit dem 2:2 (1:1)-Remis daheim gegen Rot-Weiß Walldorf hat Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes im Abstiegskampf eher einen Zähler gewonnen, anstatt zwei verloren. Vor den beiden kommenden Heimspielen gegen den FSV Fernwald und den SV Hummetroth herrscht Zuversicht.