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Ligabericht
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SC Waldgirmes schlittert in Richtung Verbandsliga
Teaser HL: +++ Nach der Niederlage gegen den SV Weidenhausen bangt der SC Waldgirmes um den Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga. Dabei kommen die Lahnauer gleich mehrmals zurück +++
Meissner-Weidenhausen. War es das für den SC Waldgirmes im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga? Während die Mitkonkurrenten fleißig punkteten, unterlagen die Lahnauer am Samstag beim Tabellenvorletzten SV Weidenhausen mit 3:5 (1:3).