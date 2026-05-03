 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

SC Waldgirmes schlittert in Richtung Verbandsliga

Teaser HL: +++ Nach der Niederlage gegen den SV Weidenhausen bangt der SC Waldgirmes um den Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga. Dabei kommen die Lahnauer gleich mehrmals zurück +++

von Redaktion · Heute, 21:02 Uhr · 0 Leser
Mario Schappert, Trainer des SC Waldgirmes, bangt um den Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga. (Archivbild) © Steffen Bär
Mario Schappert, Trainer des SC Waldgirmes, bangt um den Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga. (Archivbild) © Steffen Bär

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Meissner-Weidenhausen. War es das für den SC Waldgirmes im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga? Während die Mitkonkurrenten fleißig punkteten, unterlagen die Lahnauer am Samstag beim Tabellenvorletzten SV Weidenhausen mit 3:5 (1:3).

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