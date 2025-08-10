SC Waldgirmes schafft auch zu Hause keinen Punktgewinn

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Lahnau-Waldgirmes. In der Fußball-Hessenliga wartet der SC Waldgirmes nach der 2:4 (1:2)-Heimniederlage gegen den starken FC Eddersheim weiter auf den ersten Punkt der noch jungen Saison. Von einem klassischen Fehlstart zu sprechen kommt angesichts erst zweier absolvierter Partien sicher zu früh. Wie schwer die Saison für die Lahnauer aber wohl wird, lässt sich nach deren Heimspielpremiere mehr als nur erahnen. Sicher hätte die „auch andersherum ausgehen können“, wie SC-Trainer Mario Schappert feststellte.