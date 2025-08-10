 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Karl Cost (r.), hier bei einer Abwehraktion in der Vorsaison gegen den TuS Dietkirchen, erzielt beim Heimauftakt in der Fußball-Hessenliga zwar ein Tor, muss sich aber mit seinem SC Waldgirmes mit 2:4 dem FC Eddersheim beugen. (Archivfoto) © Patrick Jahn
SC Waldgirmes schafft auch zu Hause keinen Punktgewinn

Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist kassiert in der Lahnaue im zweiten Spiel gegen Eddersheim die zweite Pleite. Der Waldgirmeser Coach weiß aber nun genau, woran noch gearbeitet werden muss +++

Lahnau-Waldgirmes. In der Fußball-Hessenliga wartet der SC Waldgirmes nach der 2:4 (1:2)-Heimniederlage gegen den starken FC Eddersheim weiter auf den ersten Punkt der noch jungen Saison. Von einem klassischen Fehlstart zu sprechen kommt angesichts erst zweier absolvierter Partien sicher zu früh. Wie schwer die Saison für die Lahnauer aber wohl wird, lässt sich nach deren Heimspielpremiere mehr als nur erahnen. Sicher hätte die „auch andersherum ausgehen können“, wie SC-Trainer Mario Schappert feststellte.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

