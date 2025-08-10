SC Waldgirmes schafft auch zu Hause keinen Punktgewinn

Lahnau-Waldgirmes. In der Fußball-Hessenliga wartet der SC Waldgirmes nach der 2:4 (1:2)-Heimniederlage gegen den starken FC Eddersheim weiter auf den ersten Punkt der noch jungen Saison. Von einem klassischen Fehlstart zu sprechen kommt angesichts erst zweier absolvierter Partien sicher zu früh. Wie schwer die Saison für die Lahnauer aber wohl wird, lässt sich nach deren Heimspielpremiere mehr als nur erahnen. Sicher hätte die „auch andersherum ausgehen können“, wie SC-Trainer Mario Schappert feststellte.