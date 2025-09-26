 2025-09-26T13:47:28.965Z

Gibt die Richtung vor: Karl Cost und der SC Waldgirmes gastieren in der Fußball-Hessenliga in Hanau. (Archivfoto) © Nick Fingerhut
SC Waldgirmes peilt in der Hessenliga die Trendwende an

Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist lässt sich im Kampf um den Klassenerhalt nicht beirren. Nun wartet ein Gegner auf Augenhöhe. Beim VfB Marburg zittern sie um den Topstürmer +++

Wetzlar . Nachdem beide heimischen Vereine in der Fußball-Hessenliga am vergangenen Wochenende zu Hause verloren haben, stehen nun Auswärtsspiele bei vor der Saison höher gehandelten, aber bisher hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Mannschaften an. „Weiter hart arbeiten, den Kopf frei kriegen und ein Erfolgserlebnis erzwingen“, so beschreibt Mario Schappert, Trainer des SC Waldgirmes, die Trainingswoche und das Ziel für die Partie am Sonntag (15 Uhr) beim SC Hanau.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

