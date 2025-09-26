SC Waldgirmes peilt in der Hessenliga die Trendwende an

Wetzlar . Nachdem beide heimischen Vereine in der Fußball-Hessenliga am vergangenen Wochenende zu Hause verloren haben, stehen nun Auswärtsspiele bei vor der Saison höher gehandelten, aber bisher hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Mannschaften an. „Weiter hart arbeiten, den Kopf frei kriegen und ein Erfolgserlebnis erzwingen“, so beschreibt Mario Schappert, Trainer des SC Waldgirmes, die Trainingswoche und das Ziel für die Partie am Sonntag (15 Uhr) beim SC Hanau.