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Pokal
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SC Waldgirmes muss im Fußball-Hessenpokal zum SV Flieden
Teaser HESSENPOKAL: +++ Runde zwei des Fußball-Hessenpokals führt den SC Waldgirmes zum SV Flieden. Der FSV Cappel spielt gegen den FC Ederbergland. Der TSV Steinbach wartet auf den Achtelfinal-Gegner +++
Wetzlar. Fußball-Verbandsligist SC Waldgirmes reist in der zweiten Runde des Hessenpokals zum SV Flieden. Das Duell mit dem Nord-Verbandsligisten wurde am Mittwochabend bei der Auslosung am Darmstädter Böllenfalltor gezogen. Gruppenligist FSV Cappel genießt derweil Heimrecht gegen den FC Ederbergland. Die zweite Runde soll bis Ende September abgeschlossen sein.