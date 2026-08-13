 2026-08-13T12:20:01.944Z

Pokal

SC Waldgirmes muss im Fußball-Hessenpokal zum SV Flieden

Teaser HESSENPOKAL: +++ Runde zwei des Fußball-Hessenpokals führt den SC Waldgirmes zum SV Flieden. Der FSV Cappel spielt gegen den FC Ederbergland. Der TSV Steinbach wartet auf den Achtelfinal-Gegner +++

von Redaktion · Heute, 13:31 Uhr · 0 Leser
Der SC Waldgirmes um Marius Glasauer (l.) trifft in der zweiten Runde des Fußball-Hessenpokals auswärts auf den SV Flieden. (Archivbild) © Jonathan Ortmann
Der SC Waldgirmes um Marius Glasauer (l.) trifft in der zweiten Runde des Fußball-Hessenpokals auswärts auf den SV Flieden. (Archivbild) © Jonathan Ortmann

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Wetzlar. Fußball-Verbandsligist SC Waldgirmes reist in der zweiten Runde des Hessenpokals zum SV Flieden. Das Duell mit dem Nord-Verbandsligisten wurde am Mittwochabend bei der Auslosung am Darmstädter Böllenfalltor gezogen. Gruppenligist FSV Cappel genießt derweil Heimrecht gegen den FC Ederbergland. Die zweite Runde soll bis Ende September abgeschlossen sein.

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