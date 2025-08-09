SC Waldgirmes müht sich im Kreispokal gegen SV Kölschhausen

Der A-Ligist hatte den Hessenligisten vor 100 Zuschauern am Rande einer Niederlage. Die dickste Möglichkeit für den SVK hatte Nico Rußmann im ersten Durchgang, doch sein Abschluss knallte an den Pfosten der Gäste. Spielausschuss-Vorsitzender Pascal Urbanski, der im Pokalfight selbst über 90 Minuten auf dem Feld stand, lobte nach Abpfiff die kämpferische Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben konsequent dagegengehalten, aber leider hat diese eine Torchance die Entscheidung gebracht“.