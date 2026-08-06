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Ligavorschau
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SC Waldgirmes möchte vom Pokalerfolg nichts mehr wissen
Teaser HL: +++ Fußball-Verbandsligist SC Waldgirmes bekommt es mit einem Gegner zu tun, den er jüngst schon kennengelernt hat. Mit Selbstvertrauen geht Hessenligist VfB Marburg seine Aufgabe an +++
Wetzlar . In den hessischen Fußball-Amateurligen ist am vergangenen Wochenende der Startschuss zur Saison 2026/27 gefallen. Für eine echte Standortbestimmung ist es zwar noch zu früh, erste Tendenzen sind aber bereits erkennbar. Nach dem gelungenen Auftakt gegen Regionalliga-Absteiger Bayern Alzenau steht nun für den VfB Marburg die erste Auswärtsaufgabe an. Am Freitagabend (19.15 Uhr) wollen die „Schimmelreiter“ beim Hünfelder SV die nächsten Zähler einfahren.