SC Waldgirmes möchte vom Pokalerfolg nichts mehr wissen

Kehrt mit seiner Rückkehr auch der Jubel beim SC Waldgirmes zurück? Torben Höhn steht dem Fußball-Verbandsligisten im Heimspiel gegen den SSC Burg wieder zur Verfügung. (Archivbild) © Steffen Bär

Wetzlar . In den hessischen Fußball-Amateurligen ist am vergangenen Wochenende der Startschuss zur Saison 2026/27 gefallen. Für eine echte Standortbestimmung ist es zwar noch zu früh, erste Tendenzen sind aber bereits erkennbar. Nach dem gelungenen Auftakt gegen Regionalliga-Absteiger Bayern Alzenau steht nun für den VfB Marburg die erste Auswärtsaufgabe an. Am Freitagabend (19.15 Uhr) wollen die „Schimmelreiter“ beim Hünfelder SV die nächsten Zähler einfahren.