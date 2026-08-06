 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligavorschau

SC Waldgirmes möchte vom Pokalerfolg nichts mehr wissen

Teaser HL: +++ Fußball-Verbandsligist SC Waldgirmes bekommt es mit einem Gegner zu tun, den er jüngst schon kennengelernt hat. Mit Selbstvertrauen geht Hessenligist VfB Marburg seine Aufgabe an +++

von Redaktion · Gestern, 14:05 Uhr · 0 Leser
Kehrt mit seiner Rückkehr auch der Jubel beim SC Waldgirmes zurück? Torben Höhn steht dem Fußball-Verbandsligisten im Heimspiel gegen den SSC Burg wieder zur Verfügung. (Archivbild) © Steffen Bär
Kehrt mit seiner Rückkehr auch der Jubel beim SC Waldgirmes zurück? Torben Höhn steht dem Fußball-Verbandsligisten im Heimspiel gegen den SSC Burg wieder zur Verfügung. (Archivbild) © Steffen Bär

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Wetzlar . In den hessischen Fußball-Amateurligen ist am vergangenen Wochenende der Startschuss zur Saison 2026/27 gefallen. Für eine echte Standortbestimmung ist es zwar noch zu früh, erste Tendenzen sind aber bereits erkennbar. Nach dem gelungenen Auftakt gegen Regionalliga-Absteiger Bayern Alzenau steht nun für den VfB Marburg die erste Auswärtsaufgabe an. Am Freitagabend (19.15 Uhr) wollen die „Schimmelreiter“ beim Hünfelder SV die nächsten Zähler einfahren.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.