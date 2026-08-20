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Ligavorschau
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SC Waldgirmes möchte gegen einen Trainerfuchs nachlegen
Teaser VL MITTE: +++ Der Fußball-Verbandsligist SC Waldgirmes hat seine Ergebniskrise beendet. Nun wartet der FC Ederbergland. In der Hessenliga strotzt der VfB Marburg vor Selbstvertrauen +++
Wetzlar . Bleiben Fußball-Verbandsligist SC Waldgirmes und Hessenligavertreter VfB Marburg im „Flow“? Die Lahnauer wollen am Samstag (16 Uhr) zu Hause gegen den FC Ederbergland unbedingt den zweiten Sieg am Stück landen. Seit saisonübergreifend sogar neun (!) Partien in Folge ist der VfB Marburg ungeschlagen, der am Samstag um 15 Uhr beim SC 1960 Hanau gastiert.