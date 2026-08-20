SC Waldgirmes möchte gegen einen Trainerfuchs nachlegen Teaser VL MITTE: +++ Der Fußball-Verbandsligist SC Waldgirmes hat seine Ergebniskrise beendet. Nun wartet der FC Ederbergland. In der Hessenliga strotzt der VfB Marburg vor Selbstvertrauen +++ von Redaktion · Heute, 11:21 Uhr · 0 Leser

Kevin Bartheld (l.) und der SC Waldgirmes haben in der Fußball-Verbandsliga zuletzt gepunktet. Nun soll auch gegen den FC Ederbergland ein Sieg her. (Archivbild) © Steffen Bär

Wetzlar . Bleiben Fußball-Verbandsligist SC Waldgirmes und Hessenligavertreter VfB Marburg im „Flow“? Die Lahnauer wollen am Samstag (16 Uhr) zu Hause gegen den FC Ederbergland unbedingt den zweiten Sieg am Stück landen. Seit saisonübergreifend sogar neun (!) Partien in Folge ist der VfB Marburg ungeschlagen, der am Samstag um 15 Uhr beim SC 1960 Hanau gastiert.