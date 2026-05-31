 2026-05-29T11:52:36.002Z

Ligabericht

SC Waldgirmes mit versöhnlichem Abschied aus der Hessenliga

Teaser HL: +++ Nach neun Jahren sagt der SC Waldgirmes mit einem Spektakel in Hünfeld der Hessenliga Adieu. Einem scheidenden Lahnauer dürfte das 5:4 nachhaltig in Erinnerung bleiben +++

von Redaktion · Heute, 18:34 Uhr · 0 Leser
Finn Saalmann (r.) kam in der vorerst letzten Hessenliga-Sekunde des SC Waldgirmes zu seinem ersten Treffer im Oberhaus. (Archivfoto) © PeB
Finn Saalmann (r.) kam in der vorerst letzten Hessenliga-Sekunde des SC Waldgirmes zu seinem ersten Treffer im Oberhaus. (Archivfoto) © PeB

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HÜNFELD. Gekommen mit einer Niederlage, gegangen mit einem Auswärtssieg. Der SC Waldgirmes beendet seine vorerst letzte Saison in der Fußball-Hessenliga mit einem Erfolgserlebnis. Am 29. Juli 2017 verloren die Lahnauer ihre erste Partie nach der Rückkehr in Hessens Amateuroberhaus mit 1:4 gegen Teutonia Watzenborn-Steinberg, am Samstag siegten sie in ihrer letzten beim Hünfelder SV mit 5:4 (3:2).

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