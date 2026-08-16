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Ligabericht
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SC Waldgirmes mit „Männerfußball“ zum ersten Saisonsieg
Teaser VL MITTE: +++ Der SC Waldgirmes findet nach dem Abstieg endlich in die Erfolgsspur. Nach einem Rückstand erringt das Team gegen TSG Wieseck den ersten Sieg. Matchwinner ist Nico Götz +++