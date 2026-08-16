 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligabericht

SC Waldgirmes mit „Männerfußball“ zum ersten Saisonsieg

Teaser VL MITTE: +++ Der SC Waldgirmes findet nach dem Abstieg endlich in die Erfolgsspur. Nach einem Rückstand erringt das Team gegen TSG Wieseck den ersten Sieg. Matchwinner ist Nico Götz +++

von Redaktion · Heute, 19:54 Uhr · 0 Leser
Amine Rhaissi (l.), der das 3:1 für Waldgirmes erzielen sollte, schirmt den Ball vor Wiesecks Tyler Patterson ab. © Harald Friedrich
Amine Rhaissi (l.), der das 3:1 für Waldgirmes erzielen sollte, schirmt den Ball vor Wiesecks Tyler Patterson ab. © Harald Friedrich

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TSG Wieseck

GIEßEN-WIESECK. Ex-Hessenligist SC Waldgirmes macht einen Schritt zur Korrektur des Verbandsliga-Fehlstarts. Mit dem 3:1 (2:1)-Erfolg bei Aufsteiger TSG Wieseck landet der SC seinen ersten Saisonsieg.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.