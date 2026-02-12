SC Waldgirmes macht es gegen FSV Braunfels zweistellig Teaser KREISPOKAL WETZLAR: +++ In der dritten Runde des Fußball-Kreispokals hat der SC Waldgirmes dem FSV Braunfels keine Chance gelassen. Auch weil bei den torhungrigen Lahnauern ein Spieler vierfach trifft +++ von Redaktion · Heute, 17:05 Uhr · 0 Leser

Trägt sich beim 10:0 gegen den FSV Braunfels in der dritten Runde des Fußball-Kreispokals gleich viermal in die Torschützenliste ein: Nico Götz (am Ball) von Hessenligist SC Waldgirmes. (Archivfoto) © Peter Bayer

Braunfels. „Es war in der Halbzeit schon mehr als deutlich mit dem 0:8“, brachte es Wolfgang Hoffmann, Sprecher des Kreisoberligisten FSV Braunfels, nach dem Schlusspfiff nüchtern auf den Punkt. In der dritten Runde des Fußball-Kreispokals machte der Hessenligist SC Waldgirmes am verregneten Mittwochabend von Beginn an klar, warum zwischen beiden Teams drei Spielklassen liegen.