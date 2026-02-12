Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SC Waldgirmes macht es gegen FSV Braunfels zweistellig
Teaser KREISPOKAL WETZLAR: +++ In der dritten Runde des Fußball-Kreispokals hat der SC Waldgirmes dem FSV Braunfels keine Chance gelassen. Auch weil bei den torhungrigen Lahnauern ein Spieler vierfach trifft +++
Braunfels. „Es war in der Halbzeit schon mehr als deutlich mit dem 0:8“, brachte es Wolfgang Hoffmann, Sprecher des Kreisoberligisten FSV Braunfels, nach dem Schlusspfiff nüchtern auf den Punkt. In der dritten Runde des Fußball-Kreispokals machte der Hessenligist SC Waldgirmes am verregneten Mittwochabend von Beginn an klar, warum zwischen beiden Teams drei Spielklassen liegen.