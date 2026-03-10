 2026-03-10T10:11:42.421Z

Ligabericht

SC Waldgirmes leistet sich zu viele individuelle Fehler

Teaser JUGEND: +++ In der höchsten hessischen Spielklasse der Fußball-A-Jugend gelingt den Lahnauern auch in einem Kellerduell kein Sieg. Warum der Trainer am Ende doch sehr enttäuscht ist +++

Die Fußball-A-Junioren des SC Waldgirmes stehen auch nach ihrem Auftritt in der Hessenliga beim FC Erlensee ohne Punkte da. (Symbolfoto) © Tom Weller/dpa
Erlensee. Einmal mehr mussten die in der Fußball-Hessenliga aktiven A-Junioren des SC Waldgirmes den Platz als Verlierer verlassen. Beim Auswärtsspiel in Erlensee, ein Duell zweier abstiegsbedrohter Teams, leisteten sich die Gäste zu viele individuelle Fehler und unterlagen dem gastgebenden FCE am Ende unnötigerweise mit 3:5 (0:2).

