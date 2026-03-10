Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SC Waldgirmes leistet sich zu viele individuelle Fehler
Teaser JUGEND: +++ In der höchsten hessischen Spielklasse der Fußball-A-Jugend gelingt den Lahnauern auch in einem Kellerduell kein Sieg. Warum der Trainer am Ende doch sehr enttäuscht ist +++
Erlensee. Einmal mehr mussten die in der Fußball-Hessenliga aktiven A-Junioren des SC Waldgirmes den Platz als Verlierer verlassen. Beim Auswärtsspiel in Erlensee, ein Duell zweier abstiegsbedrohter Teams, leisteten sich die Gäste zu viele individuelle Fehler und unterlagen dem gastgebenden FCE am Ende unnötigerweise mit 3:5 (0:2).