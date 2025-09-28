 2025-09-26T13:47:28.965Z

Kevin Bartheld (rechts) versuchte dem Waldgirmeser Spiel in Hanau Struktur zu verleihen, doch auch dem Mittelfeldregisseur war das Glück nicht hold. (Archivfoto) © Steffen Bär
SC Waldgirmes läuft unnötigem Elfer vergeblich hinterher

Teaser HL: +++ Der SC Waldgirmes verliert das Hessenliga-Kellerduell beim SC 1960 Hanau auf ganz unglückliche Weise. Spielmacher Kevin Bartheld kann dabei auch nicht gegen das Pech ankämpfen +++

Hanau. In der Fußball-Hessenliga lebt der SC Waldgirmes weiter von der Hoffnung auf bessere Zeiten. Am Sonntag schenkten die Lahnauer ihrem Gegner einen Elfmeter und verloren somit auch das Kellerduell beim SC 1960 Hanau bitter mit 0:1 (0:1).

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

