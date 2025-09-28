SC Waldgirmes läuft unnötigem Elfer vergeblich hinterher

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Hanau. In der Fußball-Hessenliga lebt der SC Waldgirmes weiter von der Hoffnung auf bessere Zeiten. Am Sonntag schenkten die Lahnauer ihrem Gegner einen Elfmeter und verloren somit auch das Kellerduell beim SC 1960 Hanau bitter mit 0:1 (0:1).